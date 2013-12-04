Администрация края: Все котельные Приморья работают в штатном режиме

840 котельных Приморского края выдерживают необходимые параметры теплоснабжения. Об этом сообщили на совещании, посвященном ходу отопительного сезона, которое прошло сегодня, 8 декабря, с участием заместителя министра МЧС России Павла Барышева и первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко.

Как доложил руководитель Приморгидромета Борис Кубай, в крае установилась аномально холодная погода. На сегодня температурная аномалия составляет 7-10 градусов, и такая погода сохранится до 9 декабря. Начиная с 15 декабря температура по краю повысится, однако она всё равно будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса.

Александр Костенко отметил, что главная задача в настоящее время – обеспечить накопление топлива на котельных «Примтеплоэнерго», их в крае 467. "Сейчас нужно выработать реальный режим накопления угля и мазута. Этот график "Примтеплоэнерго" уже подготовило. Отгрузки идут", – заявил первый вице-губернатор.

По информации директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елены Пархоменко, все котельные региона работают в штатном режиме, температурный режим выдерживается. Она доложила, что запас мазута на котельных имеется на 15 дней работы, угля – на 25 дней.

«После оплаты задолженности возобновлена отгрузка угля компанией “СУЭК”, также с нефтеперерабатывающих заводов поставляется и мазут», – сообщила она.

Александр Костенко подчеркнул, что, по договорённости с РДЖ, железная дорога оказывает Приморью содействие в поставках топлива из других регионов.

По поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко из краевого резервного фонда на приобретение топлива будет направлено 600 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]