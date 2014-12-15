Один из первых информационных сайтов Приморья празднует 20-летие

Сайту Primorye.ru в этом году исполнилось 20 лет. За это время ресурс значительно изменился: от развлекательного портала он перешел к информационному формату. Сегодня на сайте ежедневно публикуются до 250 новостей от ключевых СМИ Приморского края.

Как сообщает пресс-служба "Ростелекома", Primorye.ru был запущен в 1997 году и назывался тогда Primorye-online. Сайт создали связисты. Они сделали логотипом портала подводную лодку. Это отражало концепцию погружения в море интернета. За время работы изменился дизайн сайта и концепция, ушло из названия слово «online».

Сегодня Primorye.ru – это сайт о жизни Приморского края. Ежедневно 16 СМИ публикуют до 250 заметок о том, что происходит в регионе. Благодаря этому посетители видят актуальные события на одной площадке. Здесь же представлены новости от администрации края и города.

Отличием сайта является рейтинг новостей «Самое популярное за 6 часов», который формируют сама аудитория. Самые читаемые публикации закрепляются в верхнем поле, и новые посетители сразу видят, что важно для жителей региона.

Кроме того, доступна информация о погоде, курсах валют (сводка по нескольким банкам). Зайдя в раздел Госуслуги, жители региона могут оперативно заказать необходимые услуги и получить информацию.

Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»: «Мы постоянно работаем над сайтом: стремимся сделать его интересным и полезным для людей. У меня и у команды, которая им занимается, есть видение того, как ресурс может развиваться и приносить пользу как компании, так и жителям региона. В планах – развивать на портале дополнительные сервисы, расширить контентную составляющую. Также появится информация о том, куда поехать в отпуск или сходить на выходных, какие открылись новые заведения и ожидаются мероприятия. Будут и другие изменения. Основная идея - сделать портал путеводителем по Приморью и Владивостоку как для гостей края, так и для местных жителей. И их мы представим уже в следующем году».

Елена Ардальянова, секретарь Правления Приморского регионального отделения Союза журналистов: «Хочу присоединиться ко всем поздравлениям, которые прозвучали в день празднования 20-летия портала primorye.ru. Это замечательно, что у СМИ Приморья есть дополнительный ресурс для продвижения своего контента, а у жителей края – источник информации, на котором собраны самые оперативные и актуальные новости. Но primorye.ru сегодня – это не просто региональный информационный ресурс. Значительную роль портал играет в продвижении региона, формировании имиджа территории, являясь значимым элементом «картины дня», по которой судят о Приморье жители других городов. Поэтому от всей души хочется пожелать не только порталу primorye.ru, но и всему нашему медийному сообществу побольше хороших, позитивных новостей».

Александр Охрименко, руководитель проекта о Дальнем Востоке NaDV.ru: «За 20 лет работы Primorye.ru сделал много верных шагов в развитии, порой опережая своих конкурентов на годы вперед. На разных этапах команда ресурса не боялась экспериментов. Очевидно поэтому этот ресурс остается одним из самых популярных и посещаемых в регионе. Изменившийся недавно облик сайта в очередной раз продемонстрировал, что проект живой, он развивается и следует запросам современного пользователя. Желаю команде Primorye.ru новых идей и времени на их исполнение!»

Марина Парфенова, редактор сайта Primpogoda.ru: «Редакция сайта Primpogoda.ru поздравляет портал Primorye.ru с юбилеем, а пользователей с тем, что портал не стоит на месте и работает на усовершенствование. Желаем порталу Primorye.ru развития, процветания и добрых новостей!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]