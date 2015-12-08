Анонс на 9 декабря

9 декабря в 12.00 во Владивостоке у стелы «Владивосток – город воинской славы» - памятный митинг и церемония возложения цветов, посвященное Дню Героев Отечества.

9 декабря в 17.00 в Приморье пройдет Всероссийский юридический диктант на площадках: ДВФУ, о. Русский, п. Аякс, 20, корпус D, аудитории D574, D604, D656, D659; ВГУЭС, ул. Гоголя, д. 41, компьютерные классы 1402, 1403, 1405, 1408, 1410, 1411, 1412, 1414, 1415; МГУ имени адмирала Г.И. Невельского,, ул. Верхнепортовая, д. 50а, 1 корпус, 3 этаж, компьютерные классы 1, 2.

9 декабря в 11.00 на площадках в более 30 муниципальных образованиях Приморского края, а также с 00.00 до 24.00 по московскому времени на сайте «Каждый день горжусь Россией» — международная акция «Тест по истории Отечества».

9 декабря в 8.45 на Русском острове (поворот на Канал) – состоится субботний забег.

9 декабря в 10.00 в ТЦ «Седанка Сити» (Полетаева, 6д) – Дальневосточный фестиваль по робототехнике «Профессии будущего – 2017».

9 декабря в 11.00 в музее города Владивостока (ул. Петра Великого, 6) –пройдет серия квестов для детей.

9 декабря в 11.30 на Русском острове на Университетской набережной — открытие арт-объекта «Велопарковка».

9 декабря в 14.00 в здании Приморского краевого центра народной культуры (ул. Пушкинская, 25) - торжественное открытие фотовыставки "Моя планета в порядке", приуроченной к году экологии в России.

9 декабря в ДВФУ (Аякс, 10, корпус В) - научно-популярные лекции о передовых космических исследованиях и роли поверхностей в современной науке и технологиях.

9 декабря в 10.00 в ТГМУ (океанский проспект, 165) пройдет круглый стол на тему: «Роль политических партий в развитии отношений России и стран АСЕАН».

9 декабря г. Хабаровск. ХК «Амур» Хабаровск – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

9-10 декабря г. Иркутск. ХК «Байкал-Энергия-2» Иркутск – ХК «Восток» Арсеньев. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги, сезон 2017-18 гг.

9-10 декабря г. Уфа. ВК «Самрау» Уфа – ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

9-16 декабря г. Уссурийск, ледовая арена (ул. Краснознаменная, 161а). 1-ый этап краевого турнира Ночной хоккейной лиги дивизиона «Лига мечты 18+».

9 декабря - День Героев Отечества в России.

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

9 декабря - День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]