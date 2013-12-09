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Подростки Владивостока посмотрят фильмы, посвященные Дню Героев Отечества

Подростки Владивостока посмотрят фильмы, посвященные Дню Героев Отечества

Фото: Спутник/Новости

Уроки мужества для молодежи организуют сотрудники МКУ «Молодежный ресурсный центр» во Владивостоке в течение декабря. Патриотические занятия приурочены к памятной дате: 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Уроки проходят в школах, колледжах, детских домах и библиотеках Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, Владивосток присоединился ко всероссийскому показу фильмов, посвящённых героическим защитникам нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны. С картинами – лауреатами молодёжного кинофестиваля короткого метра о событиях 1941-1945 годов «Перерыв на кино», которые сняли старшеклассники и студенты России, - на этой неделе уже познакомились учащиеся городских школ №№53, 56, 72, 23, 12 и лицея №3.

Цель мероприятий - в интересной форме напомнить российской молодёжи о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня наблюдают только на экране.

Прежде чем приступить к просмотру кинолент «Здравствуй, малыш!» или «Торпедист Семенов: гроза и молния морей» специалисты МРЦ рассказывают ребятам об истории памятной даты, которая отмечается с 2007 года ежегодно.  После они вместе обсуждают киноленту. По словам юных зрителей, им больше всего запомнилась трогательная история по рассказу Сергея Георгиева «Дедушка», которая учит быть внимательными к людям старшего поколения.

«Казалось бы, простой фильм «Здравствуй, малыш!». Мальчик ошибся номером и позвонил ветерану Великой Отечественной Войны. Но сколько трогательных моментов! Редко какой зритель может сдержать слезы! Именно на таких фильмах и нужно воспитывать молодежь», – говорит Андрей Волков, директор МКУ «Молодёжный ресурсный центр».

Подать заявку на проведение видеоурока мужества «Перерыв на кино» можно по тел: 222-22-94. Мероприятие – бесплатное.

На следующей неделе уроки мужества «Перерыв на кино» состоятся:

·         12 декабря в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостоку, 48) и в школе №77 (ул. Каплунова, 12);

·         13 декабря в КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №2» (ул. Сабанеева, 24);

·         14 декабря в школе №71 (ул. Лермонтова, 30), в профессиональном колледже ДВФУ (ул. Бульварная, 15) и в школе №59 (ул. Терешковой, 25).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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