72 катка будет открыто в этом сезоне во всех районах Владивостока

Во Владивостоке продолжается заливка придомовых и пришкольных катков и хоккейных коробок. Работа по заливке зимних спортивных объектов проходит преимущественно в вечернее время и ночью. В этом сезоне для свободного катания на коньках будет открыто 72 объекта во всех районах краевой столицы.

Как сообщили в администрации Владивостока, работы по заливке будут продолжаться до конца декабря, после чего подрядная организация и органы городской администрации будут отслеживать качество льда в течение всего сезона. Пока еще рано выходить на лед, так как не сформирована его нужная толщина. Сначала специалисты проливают катки и хоккейные коробки вдоль бортов, делается подушка, чтобы вода не уходила. Затем в несколько этапов идет заливка поля, необходимо уложить 6-7 слоев льда до образования прочной ровной поверхности.

Напомним, в зимний период 2017-2018 годов на территории Владивостока будут функционировать 72 муниципальных сооружения зимнего назначения. Из них 52 дворовые спортивные площадки находятся в ведении управления развития физической культуры и массового спорта, 20 объектов подотчетны управлению по работе с муниципальными учреждениями образования. Доступ на все объекты будет свободным для жителей города. Исключение составляет стадион «Авангард», который не получает бюджетных средств на заливку катка, и поэтому там вход по билетам. Список объектов прилагается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]