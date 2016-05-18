Редкий случай, когда коллеги по информационному цеху не конкуренты друг другу, а помощники. Информационный портал «Приморье.ру» уже 20 лет объединяет на одной странице газеты, телевидение, информационные агентства, синоптиков и даже портал госуслуг. С юбилеем коллег поздравили и «Вести: Приморье».

Круглые сутки и в любой точке планеты - они всегда на работе, потому что работа такая. Все самое главное о событиях, явлениях и людях они не пропустят и расскажут об этом у себя на сайте «Приморье.ру». И так- двадцать лет подряд.

Дина Силюк, пресс-секретарь «Ростелеком» на Дальнем Востоке: «Есть возможность выкладывать новости, просматривать.

- Это удобно, когда офис в телефоне?

-Это требование времени».

В век технологий отсутствие офиса не проблема. "Приморье.ру" уже давно в десятке лидеров в приморском интернете. И для многочисленных коллег они - не конкуренты, а надежные партнеры.

Татьяна Мазнева, главный редактор информационного сайта «Город V”: ««Приморье.ру» - это шикарная аудитория и количество заходов. Без них вообще никак!»

Елена Белова, главный редактор сайта «The Village Владивосток»: «Это прекрасная возможность показать свои материалы большому количеству людей. Это важно, когда они выходят на главную страницу».

Александр Сырцов, главный редактор ИА «Восток-Медиа»: «Что-то вроде журнала «Ридерз Дайджест» в 90-е годы, когда в одном месте собирались все сливки сообщества журналистов».

Мария Парфенова, главный редактор сайта «Примпогода»: «Один из самых первых сайтов приморского Рунета и «Примпогода» экспортирует прогнозы для «Приморье.ру»».

«Вести: Приморье» уже 13 лет поставляют новости коллегам по цеху. Вместе мы идем в ногу со временем, следим за настоящим и смело смотрим в общее будущее.

Александр Логинов, директор МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»: «Контент, который наполняем, все журналисты в этом участвуют. Мы делаем свой вклад в формирование позитивного образа Дальнего Востока и позиционирования Приморья. Это наша стратегическая задача».

Вместо офиса - привычный смартфон. И кто знает, может уже в следующем десятилетии такая технология работы станет привычной для предприятий, где сейчас это сложно представить себе даже в мечтах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]