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Анонс на 10 декабря

10 декабря в 10.00 - г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). «Веселые старты» спортсменов от 3 до 12 лет федерации спортивной аэробики Приморского края.

10 декабря г. Владивосток, дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся (юноши 2008 г.р.) муниципальных образовательных учреждений города.

10 декабря в 10.00 - о. Русский, ДВ пожарно-спасательная академия МЧС России (пос. Аякс, 22). Чемпионат г. Владивостока и первенство г. Владивостока по ушу. Начало в 10.00.

10 декабря в 9.00 во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) - открытый Кубок города по рукопашному бою.

С 10 декабря пригородные поезда Приморья переходят на зимнее расписание.

10 декабря на базе Музея города (улица Петра Великого, 6) — квесты для детей.

10 декабря - День прав человека.

10 декабря - Всемирный день футбола.

10 декабря - Международный день акций за принятие Декларации прав животных (Международный день прав животных).

10 декабря - День создания службы связи МВД России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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