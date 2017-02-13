Евгения Ребеченко в гостях у программы "Диалоги о культуре"
В гостях у «Диалогов о культуре» побывала Евгения Ребеченко. Это талантливый музыкант-исполнитель и успешный организатор. Евгения точно знает все составляющие теплого и уютного вечера. Популярный и душевный квартирник «Близкие люди», который проходит в приморской столице, - яркое тому подтверждение. О том, кто приходит на мероприятие, песни каких авторов звучат на протяжении двух часов, и зачем гостям тапочки, мы поговорили в программе «Диалоги у культуре».
Ведущая программы - Кристина Радченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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