Евгения Ребеченко в гостях у программы "Диалоги о культуре"

В гостях у «Диалогов о культуре» побывала Евгения Ребеченко. Это талантливый музыкант-исполнитель и успешный организатор. Евгения точно знает все составляющие теплого и уютного вечера. Популярный и душевный квартирник «Близкие люди», который проходит в приморской столице, - яркое тому подтверждение. О том, кто приходит на мероприятие, песни каких авторов звучат на протяжении двух часов, и зачем гостям тапочки, мы поговорили в программе «Диалоги у культуре».

Ведущая программы - Кристина Радченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]