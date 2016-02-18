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Приморцы смогут проверить свою юридическую грамотность

Приморцы смогут проверить свою юридическую грамотность

9 декабря Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» проводит во всех субъектах Российской Федерации первый Всероссийский юридический диктант. Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий на знание основных юридический понятий, Конституции Российской Федерации и отдельных отраслей права. Начало мероприятия в 17.00.

Как сообщили в администрации Владивостока, в краевом центре диктант пройдет в аудиториях ДВФУ (остров Русский, п. Аякс, 20, корпус D, аудитории D 574, D 604, D 656, D 659), ВГУЭСа (ул. Гоголя, 41, компьютерные классы 1402, 1403, 1405, 1408, 1410, 1411, 1412, 1414, 1415) и МГУ имени адмирала Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а, 1 корпус, 3 этаж, компьютерные классы 1, 2).

Принять участие в написании юридического диктанта может на бесплатной основе любой желающий гражданин в возрасте от 14 лет и старше. Каждому участнику вручается сертификат об участии.

За дополнительной информацией можно обращаться к сотруднику аппарата Приморского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Екатерине Штыковой, телефон: 8 (914) 677-82-66, E-mail: alrf-prim@mail.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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