«Силиконовую долину» будут развивать на Дальнем Востоке

Предприятия Дальнего Востока, создающие высокотехнологичную продукцию, смогут претендовать на финансовую поддержку регионального фонда развития и внедрения высоких технологий. Совещание по вопросу внедрения нового механизма поддержки инвесторов провел вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутневы пятницу, 8 декабря, во Владивостоке.

В своем приветственном слове вице-премьер подчеркнул: важно «научиться привлекать инвестиции в знания и творчество людей, в сферу высоких технологий». Для этого по поручению Президента России Владимира Путина было принято решение создать Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий.

Как сообщили в администрации края, это финансовый инструмент, который призван ускорить развитие инновационной системы в регионе, стимулировать разработку новых технологий и закрепить их внутри страны. В настоящее время доля высокотехнологичной продукции в структуре дальневосточного ВРП составляет менее 15%.

«Инициаторы создания фонда – Роснано, Фонд развития Дальнего Востока и Российская венчурная компания – уже дорабатывают последние механизмы. Сегодня попробуем сделать еще один, следующий шаг, определить, как он будет выбирать проекты», – обозначил Юрий Трутнев, обращаясь к участникам совещания.

Подчеркнуто, что официально Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий будет создан не позднее февраля 2018 года, но уже сегодня ведется отбор потенциальных проектов, которые смогут претендовать на его финансирование. Капитал фонда на первом этапе составляет 5 миллиардов рублей.

По словам генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексея Чекункова, уже проведены переговоры с 26 компаниями, предлагающими инновационные проекты в нефтегазовом комплексе, микробиологии, возобновляемой энергетике. В течение ближайших четырех лет новая структура должна профондировать несколько десятков компаний, которые будут создавать новую высокотехнологичную продукцию в экономике региона.

«Наши первоначальные ориентиры – это проекты в сфере нанотехнологий и проекты национальной технологической инициативы. Важно, чтобы наши предприятия меньше зависели от импорта, от зарубежных технологий. Рассчитываем, что в следующем году увидим первые инвестиции. И Дальний Восток будет ассоциироваться не только с лесом и рыбой, но и, как в Америке, Силиконовой долиной, Владивосток уже часто сравнивают с Сан-Франциско», – отметил он.

Полпред Президента акцентировал, что в этом же контексте рассматривали сегодня развитие острова Русский, который должен развиваться как инновационный кластер Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]