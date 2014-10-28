Новый генплан Владивостокской агломерации сохранит скверы и парки
Более 1 200 предложений, внесённых гражданами в рамках обсуждения проектов генпланов и правил землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации, рассмотрено рабочей группой, в которую вошли представители КГБУ «Центр развития территорий», департамента градостроительства Приморского края, института территориального планирования «Град», разработавшего документы, а также органов местного самоуправления – всего 20 специалистов. Возглавляет группу директор Центра развития территории Александр Шалякин.
Как сообщили в администрации края, лидер по числу обращений – Владивостокский городской округ. Много предложений связано с установлением вида разрешённого использования либо отнесения участка к той или иной градостроительной зоне. Нередко по одному и тому же участку поступают диаметрально противоположные запросы: один заявитель хочет установить зелёную зону, а другой – зону застройки. В таких случаях рабочая группа руководствуется требованиями законодательства, учитывает статус участка, наличие выданных разрешений на строительство, перспективы развития территории и другие факторы.
Ещё одна группа обращений связана со стремлением жителей сохранить в населённых пунктах общественные пространства и зелёные зоны.
«По данному вопросу рабочая группа однозначно становится на сторону людей. Без скверов и парков города не могут считаться комфортными и привлекательными», – подчеркнул Александр Шалякин.
Ранее на заседании общественного экспертного совета по экономической политике в ноябре этого года врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подчеркнул необходимость создания комфортной городской среды.
Глава региона раскритиковал девелоперов, практикующих «точечную застройку».
«Надо развивать другую территорию, а не ставить вместо сквера "свечку". Не надо здесь делать Шанхай, земли у нас много, а сами ютимся. И машина, и пешеходы в одном ряду идут. Строители хотят заработать, а о том, чтобы сделать красивый жилой микрорайон, – не думают. В итоге даже потом школу негде будет построить. Берут участок под индивидуальное жилищное строительство, а потом всеми правдами-неправдами строят 20-этажные здания. И потом такое скопление машин вокруг этого дома, все возмущаются. Тут регулирование должно быть правильное», – заявил Андрей Тарасенко на встрече с экспертами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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