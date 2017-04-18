Сделать дороги Приморья безопасными и качественными помогает приоритетный федеральный проект

В первый год реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье отремонтировали и восстановили более 100 километров дорожного покрытия, установили новые леерные ограждения, дополнительные знаки и светофоры. До конца действия программы в 2025 году протяженность дорожной сети в Приморье планируется увеличить на 85%, до 2020 года – привести в нормативное состояние не менее 80% автомобильных трасс Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Приморский край лидирует в ДВФО по протяжённости автомобильных дорог общего пользования. По данным на январь 2017 г. в сфере транспорта в Приморье трудятся 62 тысячи человек. Для жителей «автомобильного» края тема состояния дорог и их безопасности является жизненно важной.

Первые крупные средства на развитие дорожной сети поступили в регион во время подготовки к саммиту АТЭС-2012. Было проведено масштабное строительство: возведены мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский, обновлено дорожное покрытие и создана новая автомобильная объездная дорога от Седанки до бухты Патрокл.

Следующей серьезной вехой стал 2017 год, когда Приморский край выиграл грант на реализацию приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который курируют Президент страны Владимир Путин и Правительство РФ. Средства на реализацию проекта получили лишь 38 из 85 субъектов Российской Федерации.

На финансирование программы в Приморье только в 2017 году было направлено 1,4 миллиарда рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета. На эти средства были отремонтированы дорожные сети четырёх муниципальных образований Владивостокской агломерации – Владивостока, Артёма, Шкотовского и Надеждинского районов. Значительная часть средств - 571 миллион рублей - пошёл на ремонт дорог в краевом центре.

Проект реализуют в три этапа. Первый этап проекта продлится до конца 2018 года. Он предусматривает выполнение некапиталоёмкого ремонта, который позволит ликвидировать места концентрации ДТП и улучшить ситуацию с транспортными потоками. К проекту подключены информационные ресурсы, что способствует общественный контролю за ведением ремонта и использованием средств дорожных фондов.

Второй этап начнется в 2019 году и завершится в 2021 году. Дальше система организации дорожного движения будет совершенствоваться и развиваться. Планируется внедрение в городских агломерациях интеллектуальных систем управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.

Третий этап запланирован на 2022-2025 годы. В этот период должна завершиться реализация проекта с предоставлением поддержки за счёт средств федерального бюджета.

Выполнение всех этапов проекта позволит снизить количество аварийно-опасных участков дорог, а также уменьшить протяженность дорог, перегруженных в часы пик. Планируется, что до 2020 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автомобильных трасс Приморья.

Приоритетные цели проекта «Безопасные и качественные дороги» – снизить количество мест концентрации ДТП на дорогах агломераций до 2018 года не менее чем на 50%, до 2025 года – не менее чем на 85%, а также увеличить протяженность дорожной сети к 2018 году на 50% от общего числа, а к 2025 году – на 85%.

В департаменте дорожного хозяйства Приморского края отметили, что на 2017-й год стояла задача отремонтировать улицы с высокой интенсивностью дорожного движения, одновременно снизив число мест концентрации ДТП со 168 до 124. Задача уже выполнена, сообщают специалисты.

В настоящее время во Владивостокской агломерации в общей сложности насчитывается 2175 километров дорог. И если нормативных дорог в 2016 году было около 776 километров, то в 2018 их должно стать 1,09 тысячи.

В рамках проекта во Владивостокской агломерации в 2017 году отремонтировали и восстановили 102 километра дорожного покрытия. Наибольший объем работ был выполнен во Владивостоке. На демонтаж трамвайных рельс на центральных улицах, поднятие люков, замену бордюров, обновление дорожной разметки и установку новых дорожных знаков и светофоров было израсходовано 550 миллионов рублей. В процессе модернизации дорожной сети подрядчики использовали современную технику и качественные материалы, благодаря чему рабочие укладывали не менее 500 тонн асфальтобетона за смену.

За качеством выполнения работ следили контролирующие организации - КГКУ «Примуправтодор» и ФКУ «Дальуправтодор».

«Специалисты проводили лабораторные исследования качества нового асфальта. Представители «Росавтодора» использовали узконаправленные приборы, которых нет в крае, проверяли коэффициент уплотнения щебеночной смеси, асфальтобетона. Все замечания были устранены подрядчиками», – рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

В 2018 году ремонт продолжится. Новое покрытие получит краевая трасса Артём–Находка. Во Владивостоке будут отремонтированы улицы Карьерная, Адмирала Кузнецова, Спортивная, Светланская, Коммунаров, Бестужева, Комарова, Нижне-Портовая, 50-лет ВЛКСМ, Русская, Порт-Артурская.

Отметим, что приоритетный проект реализуется при активном участии общественности на каждом этапе. По завершении работ обновленные дороги Приморья прошли общественную проверку. Оценку своей удовлетворенности качеством дорог жители края оставляли на таких сайтах как «Народный контроль», а также в социальных сетях, где было организовано голосование. В опросе приняли участие 1,5 тысячи приморцев, из которых 69% остались довольны проведенными работами.

Помимо специалистов в приемке объектов участвовали эксперты Общероссийского народного фронта, блогеры и журналисты. Как отметил представитель ОНФ Юрий Корсаков, важно, что молодые люди проявляют инициативу и интерес к происходящему в городе и крае.

«Всем интересно, как проходят работы, на которые из федерального и краевого бюджетов выделено 1,5 миллиарда рублей. Сегодня мы увидели, какие технологии и материалы используются», – прокомментировал Юрий Корсаков.

Во время приемки блогеры вели прямые трансляции в социальных сетях, которые просмотрели множество людей. Приморцам интересно знать, как проходит ремонт и что в результате программы получат жители края.

«Я никогда не вникал в то, каким образом происходит укладка асфальта. Если на улице видел подобную технику, то обычно проходил мимо. Во время общественной приёмки дороги мне удалось посмотреть на данную технологию. Нам рассказали, какой асфальт используется, при какой температуре идёт укладка и какая техника работает. На том участке, где мы были, я увидел своими глазами всю работу техники «от и до», нам рассказали о программе «Безопасные и качественные дороги», и могу сказать, что я вполне доволен качеством работы», – поделился своими впечатлениями блогер Роман Мейхер.

Кроме того, мнение общественности учитывается при определении плана работ на следующий год. На вопрос, какие дороги максимально нуждаются в ремонте в следующем году, 26,8% опрошенных владивостокцев проголосовали за улицу Спортивную, 25,7% – за Русскую, 13,2% – за улицу 50 лет ВЛКСМ, 11,8% опрошенных хотели бы, чтобы ремонт продолжился на центральной улице города – Светланской.

Помимо проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье реализуется ещё ряд программ, связанных с созданием новых автомобильных трасс. В первую очередь речь о строительстве дорог в рамках проектов международных транспортных коридоров (МТК), а также дорогах к ТОРам.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы Российской Федерации» в Приморском крае продолжают совершенствоваться МТК «Приморье-1» (Харбин – Муданьцзян – Суйфэньхе – Пограничный – Уссурийск – порты Владивосток, Восточный, Находка) и «Приморье-2» (Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – порт Зарубино - и другие морские линии). Новые дороги в этих направлениях значительно увеличат территорию и грузовую базу, которую могут обслуживать порты Приморского края. Строительство для обеспечения качественных грузоперевозок сегодня продвигается высокими темпами.

Край выполняет свои обязательства и по строительству дорожной инфраструктуры территорий опережающего развития «Михайловский», «Надеждинская» и «Большой Камень». Уже завершилось строительство новой дороги от трассы Михайловка–Турий Рог–Некруглово общей протяженностью 2,5 километра. Новая дорога позволит быстро и удобно перемещать продукцию свинокомплекса одного из резидентов компании «РусАгро-Приморье» до федеральной трассы. Почти 30 километров дорог ремонтируется в направлении Михайловка–Турий Рог.

«Мы ведем как строительство новых дорог к предприятиям, так и ремонт существующих дорог внутри ТОР «Михайловский». Запланировано уложить более 100 тысяч квадратных метров асфальта на дороге от Первомайского к Ленинскому и Степному», – пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]