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В понедельник в Приморье пройдёт снег, в середине недели заметно похолодает

В понедельник в Приморье пройдёт снег, в середине недели заметно похолодает

В первый рабочий день новой недели вдоль восточного побережья Приморья, углубляясь, будет смещаться циклон, на большей территории края ожидается снег, в восточной половине сильный, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру. На дорогах снежный накат, гололедица, в отдельных районах метель. В крае усилится северо-западный ветер, на побережье до 20–25 м/с, у мысов до 30 м/с. Температурный фон ночью −13…−18 °C, при прояснениях до −20 °C, на востоке −9…−14 °C, днём −10…−18 °C.

Во вторник, 12 декабря, циклон сместится на юг Охотского моря, снегопады в Приморье пойдут на убыль, и сохранятся лишь местами. За циклоном на юг Дальневосточного региона вновь вторгнется холодная воздушная масса, похолодает, и температурный фон понизится на 4–7 градусов.

Во Владивостоке в начале следующей недели преимущественно без осадков, холодно, сильный северный ветер. В ночные часы температура воздуха в пределах −17…−20 °C, в дневные часы −11…−15 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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