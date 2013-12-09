10 декабря во Владивостоке возможен сильный снегопад - ЕДДС
В воскресенье, 10 декабря, ночью в городе прогнозируются осадки в виде снега, который значительно усилится в первой половине дня. Осадки будут сопровождаться снежным накатом и гололедицей,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации Владивостока.
Дорожные службы Владивостока готовы своевременно выйти на дороги города в случае снегопада - для обработки дорожного полотка и уборки снега. Администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов также в случае снегопада соблюдать дополнительные меры безопасности.
Водителям личного автотранспорта рекомендуют с утра воскресенья, 10 декабря, воздержаться от выезда на дороги города. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также предотвращению аварийных ситуаций.
В случае объективной невозможности ограничения выезда водителям необходимо двигаться по городу с безопасной скоростью и соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспорта. Необходимо также заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Водителей просят при этом не парковать машины на обочинах городских дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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