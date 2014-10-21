В Приморье перекрыт канал поставки наркотиков в исправительную колонию

Оперативными сотрудниками ИК-22 совместно с УСБ ГУФСИН России по Приморскому краю пресечена попытка проноса на режимную территорию масла каннабиса массой более 120 граммов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, при проходе через контрольно-пропускной пункт была задержана продавец магазина, расположенного на территории учреждения, гражданка К. В ее дамской сумке были обнаружены и изъяты два полимерных свёртка с 10 шприцами, содержащими вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно экспертизе данное вещество является наркотическим – маслом каннабиса в пересчете на высушенное вещество массой более 120 граммов. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.3 УК РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]