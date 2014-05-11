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Один человек пострадал при пожаре в госпитале ветеранов во Владивостоке

Один человек пострадал при пожаре в госпитале ветеранов во Владивостоке

Фото: пресс-служба МЧС России по Приморскому краю

10 декабря в 23.01 на пульт пожарной охраны прошёл сигнал о том, что в госпитале ветеранов, расположенном на улице Новожилова сработала пожарная сигнализация.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что на третьем этаже лечебного учреждения горела палата. Из здания были эвакуированы 75 человек. 

В 23. 33 пожар был локализован, в 23. 52 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. В результате происшествия пострадал 1 человек, которому незамедлительно была оказана врачебная помощь.

Всего на тушении пожара были задействованы 35 человек личного состава и 10 единиц техники.

Благодаря слаженности и профессионализму огнеборцев удалось не допустить перехода огня на соседние помещения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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