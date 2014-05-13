Жители Находки развлекаются в снегопад

Экстремальное развлечение устроили жители Находки, обрадовавшись выпавшему снегу. Молодые парни встали на лыжи и ухватившись за веревку, прицепленную к автомобилю, устроили покатушки прямо на автодороге.

Стоит отметить, что на дороге было достаточно автомобилей, и такое катание могло в любую минуту обернуться трагедией для молодых людей.

ВИДЕО с Инстарама

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]