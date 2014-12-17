Циклон продолжает оказывать влияние на погоду в Приморье

В воскресенье на погодные условия Приморья начал оказывать влияние активный циклон, смещающийся по акватории Японского моря. На большей части края прошел снег, в южный районах местами сильный (до 14-17 мм за 12 часов). В ночь на понедельник интенсивный снег сохранялся на юго-востоке Приморья. В Дальнегорском и Ольгинском районах выпало 16 и 30 мм снега соответственно.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, сегодня, 11 декабря, погоду в Приморье продолжает определять циклон, который утром находился вблизи юго-восточного побережья края. В течение дня вихрь будет смещаться на северо-восток, в центральных и восточных районах ожидается сильный, местами очень сильный снег. На остальной территории осадки прекращаются. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный сильный, на побережье порывами до 27-32 м/с. Температура воздуха от -4 до -18°C.

Во вторник местами в Приморье сохранится небольшой и умеренный снег, ночью на север-востоке местами сильный. Сильный ветер. Температура ночью -16…-21°C, при прояснениях до -30°C, на побережье -12…-17°C. Дневная температура по краю составит -12…-17°C, на юге и побережье -6…-11°C.

В среду, 13 декабря, небольшой снег пройдет лишь местами. Сохранится порывистый северо-западный ветер. Температурный фон продолжит понижаться, ночью столобики термометров опустятся до -20...-25°С, в горных районах до -35°C, на побережье -13...-18°C. Днем -12...-17°С, на восточном побережье -3...-8°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, возможен слабый снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный очень сильный. Температура воздуха -12...-14°C.

Завтра в краевом центре переменная облачность, возможен кратковременный слабый снег. Сохранится сильный север-западный ветер. Температура ночью -16…-18°C, днем -12…-15°C.

В среду ожидается погода без осадков. При сильном северном ветре ночью по-прежнему будет -16…-18°C, днем -12…-14°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]