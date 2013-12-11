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Большой выбор натуральной продукции представлен на ярмарке "Дары Беларуси" во Владивостоке. Видеорепортаж Елены Штылиной

Тем кто уже планирует новогоднее меню — самое время оценить белорусские продукты. В приморской столице особой популярностью пользуется ярмарка «Дары Беларуси». Большой выбор натуральной продукции, выпускаемой по единому ГОСТу, будет представлен во Владивостоке до 17 декабря.

На ярмарке «Дары Беларуси» — ароматы, знакомые с детства! Ведь продукты на белорусских комбинатах готовят по ГОСТам Советских времен. Здесь все только натуральное — без красителей и пальмового масла. По-домашнему вкусные мясные деликатесы, сало, традиционные сыры. Отменное сливочное масло и кондитерские изделия без добавления сои! Оптимальное соотношение цены и качества признают многие!

Жанна Годун, жительница Владивостока: «Я всегда беру масло белорусское. Брестское масло продается в магазинах — очень вкусное! И мы сразу приехали сюда, как только услышали, что продукты из Белоруссии!»

Людмила Колесниченко, жительница Владивостока: «Я - любительница колбасы! А продукция из Белоруссии всегда славилась!»

Белорусская тушенка пользуется особым спросом. В ней - лишь мясо говядины, с небольшим содержимым мясного желе. А натуральная сгущенка для детей и взрослых - желанное лакомство!»

Галина Воробьева, жительница Владивостока: «Продегустировала, мне все понравилось! Все вкусное. Молоко сгущенное, действительно, как в детстве! Вкус — детства!»

Оценить имидж белорусских продуктов можно в спорткомплексе «Динамо», по адресу Западная, 13. Ярмарка «Дары Беларуси» будет радовать горожан до середины декабря!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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