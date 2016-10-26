Более 120 тысяч тонн сельди выловили рыбаки Приморья
С начала приморскими рыбаками выловлено 705 тысяч тонн водных биоресурсов. Из них – более 120 тысяч тонн сельди, квота освоена на 51%. Кроме того, приморские рыбаки выловили более 463 тысяч тонн минтая, освоив квоты на 83%, - сообщили в администрации Приморья.
В прошлом году вылов предприятий Приморья достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.
Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.
«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.
Напомним, около 20% общероссийского вылова обеспечивают приморские рыбаки, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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