Более 120 тысяч тонн сельди выловили рыбаки Приморья

С начала приморскими рыбаками выловлено 705 тысяч тонн водных биоресурсов. Из них – более 120 тысяч тонн сельди, квота освоена на 51%. Кроме того, приморские рыбаки выловили более 463 тысяч тонн минтая, освоив квоты на 83%, - сообщили в администрации Приморья.

В прошлом году вылов предприятий Приморья достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.

Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.

«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.

Напомним, около 20% общероссийского вылова обеспечивают приморские рыбаки, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]