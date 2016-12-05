Во вторник циклонический вихрь продолжит оказывать влияние на погоду в Приморье

Сегодня, 11 декабря, циклон смещается на северо-восток вблизи восточного побережья Приморья. Как сообщает "Вести: Прморье" со ссылкйо на Примпогода.ру, к концу дня глубина в его центре составит 988 гПа. Снег в Приморье сохранится. В восточной половине края ожидается сильный снег, в отдельных районах очень сильный, на восточном побережье метель и снежные заносы. На западную половину края в тыл циклона вторгнется холодный воздух, похолодает, −13…−18 °С. В восточной половине температурный фон −4…−12 °С.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, возможен слабый снег. Температура воздуха в первой половине дня продолжала понижаться и достигла отметки −15,6 °С. Во второй половине дня немного потеплеет, но максимальная температура воздуха не превысит −12…−14 °С. Усиливать ощущение холода будет сильный северный ветер.

Завтра, 12 декабря, высокий циклонический вихрь продолжит оказывать влияние на погодные условия Приморского края. В отдельных районах сохранится снег различной интенсивности, ночью на северо-востоке сильный. Большие градиенты давления будут поддерживать сильный ветер, местами метель и позёмок. Температурный фон ночью будет неоднородным. При облачной погоде и осадках −18…−23 °С, при прояснениях −24…−30 °С, на побережье −12…−17 °С. Днём холодно, максимальная температура −14…−20 °С, на побережье −7…−13 °С.

В краевом центре завтра без существенных осадков. На дорогах снежный накат. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью понизится до −16…−19 °С, днём максимальная температура −12…−15 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]