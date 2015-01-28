Около 70 литров нелегального алкоголя изъято в Приморье в ходе очередного рейда

Во Владивостоке прошел рейд по пресечению незаконной продажи алкоголя. Его провели сотрудники департамента лицензирования и торговли Приморского края и УМВД по городу Владивостоку.

Установлено, что в магазине индивидуального предпринимателя Мусаева на улице Луговой, 59а торговали алкоголем без лицензии. Здесь сотрудники полиции изъяли 67 литров алкогольной продукции стоимостью более 14 тысяч рублей. В отношении продавца магазина составили протокол об административном правонарушении. Изъятую продукцию вывезли и поместили на склад временного хранения до принятия судом решения о ее уничтожении.

Сегодня в департаменте лицензирования и торговли Приморского края продолжает действовать «горячая линия» по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонив на неё, граждане могут сообщить о фактах незаконной продажи алкоголя.

Напомним, на днях в ходе таких рейдов во Владивостоке было изъято более 300 литров алкогольной продукции. Продавцы не смогли предоставить на неё разрешительные документы.

Отметим, что в этом году ужесточена ответственность за незаконный оборот спиртосодержащей продукции и производство алкоголя без лицензии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]