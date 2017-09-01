Массовый заплыв на сапах попал в Книгу рекордов Гиннеса

Массовый заплыв на сапах (досках с веслом), проходивший во Владивостоке осенью, 7 декабря получил официальный статус рекорда Гиннеса.



Напомним, 10 сентября 2017 на полуострове Де Фриз во Владивостоке около тысячи любителей SUP собрались, чтобы установить мировой рекорд в категории "SUP-парад".

На старте участникам выдавали браслеты, после чего они отправлялись на доске на финиш, находящийся на противоположном берегу залива. Дистанция составляла ровно 1,6 км (одну морскую милю) - таково условие рекорда. Весь процесс старта и финиша непрерывно снимался на видео.

На финише участники сдавали браслет и получали памятный значок.

После завершения парада браслеты были подсчитаны, количество составило 844 человека. Это количество заверили специальные свидетели.

Полученные видеоматериалы и данные были направлены на рассмотрение, которое заняло три месяца. И наконец, 7 декабря было вынесено положительное решение. Рекорд засчитан!

Подтверждено было участие всех 844 спортсменов. Таким образом, предыдущий мировой рекорд в 390 человек, установленный в Великобритании, был перекрыт более чем в 2 раза!



Яков Улькин, организатор рекорда: "Зная, насколько популярен SUP во Владивостоке, я не сомневался, что мы соберем достаточное количество участников. Основная сложность была в том, чтобы обеспечить безопасность парада, и выполнить все требования, необходимые для зачета рекорда. И вот, после долгого рассмотрения, наш рекорд признан! В тот день я получил очень много благодарностей от любителей SUP. Все говорили об особой атмосфере единства любителей спорта и о том, что получили большое удовольствие от участия в столь масштабном событии. Мы планируем сделать наш SUP-парад ежегодным".

Фотографии и видеоматериалы можно посмотреть по ссылке: https://yadi.sk/d/k1_KXW-U3QQeuX

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]