«Зимняя история» в этюдах четырех друзей и соратников - на новой выставке пейзажа в Музее города. Как только ложится на землю хороший снег, они вместе отправляются на пленэр. И пишут зиму до первой капели, как правило, бок о бок. О том, можно ли сразу догадаться, чьи на картинах сопки, еловые лапы и зимние домики?

Приходит он первым, и не к своим холстам — рассматривает этюды Николая Большакова… Церквушку в легкой дымке. Народ, утопающий в снегу... Или такие знакомые домишки - у Сергея Барсукова. Сразу баньку узнает. И на его пейзажах эта банька. Вот где отогревали творческие руки.

- Краски в телогрейках, на груди, тюбиками, чтобы не замерзли...

Евгений Корж - участник легендарной шикотанской группы. Вместе с коллегой-Большаковым и другими художниками из Приморья и Москвы, вплоть до 80-х отправлялись они на Курилы за натурой, ни на что непохожей.

На звуки волн идем, на судовые гудки — в проект по-соседству «Тихоокеанское время». Там предметы, фотографии, воспоминания как раз из курильской молодости. Кажется, вчера сворачивал холсты в каютах, и капитан Павел Куянцев - сам хороший живописец спрашивал у него совета.

Евгений Корж, заслуженный художник РФ: «Шторм, стояли за скалами, он писал сейнер в море».

Друзья и соратники - все, кроме Виктора Убираева, в сборе и беседуют, наблюдают счастливое зимнее место.

Николай Большаков, заслуженный художник РФ: «Моя дача в Анисимовке, место очень красивое... И весной мы там — Витя, Сережа Барсуков...»

Широкими мазками — свойственная дальневосточникам манера — на этюдах зимние люди и птицы. Лыжники Большакова задумались перед спуском. Или, как художник Барсуков, приметили яркое оперение фазана... Владивостокский публицист, знаток искусства Александр Лобычев, открывая вернисаж, произносит: «Зима — прозрачный воздух, чем так славится Приморье...»

Живой воздух, потому объекты за ним то навстречу нам движутся, то убегают вдаль. Собаки, лошади, даже чурбачки дубовые.

Сергей Барсуков, член Союза художников РФ: «Улетаешь туда, в пейзаж, но его не видишь, а видишь только тот кусок, который пишешь, поэтому иногда надо отдыхать и просто походить, посмотреть, подумать».

Различать особенную руку, каждую из тех, что в снег, под сердцем согревает краски, только учимся. Но время поможет стать ценителем до тонкостей. Главное - не лениться, не рассматривать только кусок — читать всю зимнюю историю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]