Анонс на 12 декабря

12 декабря в 11.30 – Библиотека им. И. У. Басаргина (Адмирала Юмашева, 8) – программа для детей «Путешествие в «Зимнюю сказку» с Иваном Басаргиным».

12 декабря в 12.00 – Администрация Владивостока (Океанский пр-т, 20) – Общероссийский день приема граждан.

12 декабря в 13.00 – Библиотека № 15 (Волкова, 11) – творческая мастерская «Чудесный короб».

12 декабря в 16.00 – Библиотека № 8 (Приморская, 5) – творческая мастерская «Хоровод новогодних игрушек».

12 декабря в 17.00 – Приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр-т, 12) – открытие юбилейной выставки «Основатели художественного факультета» к 55-летию со дня основания Дальневосточного государственного института искусств.

12 декабря в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – лирическая драма в двух действиях по пьесе Л. Зорина «Варшавская мелодия».

12 декабря в 18.30 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – русская народная сказка в одном действии «Заюшкина избушка».

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]