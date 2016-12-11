Анонс на 12 декабря
12 декабря в 11.30 – Библиотека им. И. У. Басаргина (Адмирала Юмашева, 8) – программа для детей «Путешествие в «Зимнюю сказку» с Иваном Басаргиным».
12 декабря в 12.00 – Администрация Владивостока (Океанский пр-т, 20) – Общероссийский день приема граждан.
12 декабря в 13.00 – Библиотека № 15 (Волкова, 11) – творческая мастерская «Чудесный короб».
12 декабря в 16.00 – Библиотека № 8 (Приморская, 5) – творческая мастерская «Хоровод новогодних игрушек».
12 декабря в 17.00 – Приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр-т, 12) – открытие юбилейной выставки «Основатели художественного факультета» к 55-летию со дня основания Дальневосточного государственного института искусств.
12 декабря в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – лирическая драма в двух действиях по пьесе Л. Зорина «Варшавская мелодия».
12 декабря в 18.30 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – русская народная сказка в одном действии «Заюшкина избушка».
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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