Жители Лазовского района получат дополнительные дрова

В Лазовском районе также будут выделены дополнительные лесосеки, где жители самостоятельно смогут проводить рубки. Ранее к главе региона обратился житель района Евгений Захаров во время личного приёма. Как сообщили в администрации края, он пожаловался, что лесные участки, пригодные для заготовки дров, находятся в аренде у лесозаготовителей или у охотничьих хозяйств. Была одна доступная лесосека, но администрация района зарезервировала эту территорию под инвестиционные планы.

После вмешательства врио губернатора, мораторий на заготовку дров на зарезервированном под инвестпроект участке леса снят. Жители района смогут производить на данном участке рубку.

Отметим, по закону, граждане имеют право заготовить дрова для личных нужд. Для жителей большей части края квота составляет 20 кубометров древесины в год. Для жителей северных районов – 30 кубометров в год.

Кроме того, к обеспечению населения района дровами подключены арендаторы лесных участков, которые по договору обязаны предоставлять 10% от объёма заготовленной древесины для нужд населения.

Дополнительные дрова для личных нужд жители Лазовского района смогут после расчистки русел рек от завалов, образовавшихся ещё в результате тайфуна «Лайонрок». Субботники пройдут в ближайшее время. Такие мероприятия уже прошли в Кавалеровском районе, Дальнегорском городском округе. В ноябре аналогичный субботник состоялся в Хасанском районе с привлечением самих местных жителей, которые забрали древесину на дрова. В Хасанском районе на субботнике местные жители получили около 150 кубометров древесины. В Лазовском районе такие субботники с участием граждан будут организованы в ближайшие две недели. Кроме того, специалисты департамента будут выезжать в отдалённые сёла Лазовского района, чтобы на месте помогать решать вопросы с обеспечением жителей дровами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]