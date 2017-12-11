Во Владивостоке на Горной "формируется" ледяной водопад (видео)
Днем 11 декабря во Владивостоке на улице Горной в районе дома 33 прорвало трубу холодной воды. Все вокруг, все дворы позатопило. Вода стекает по Горной на Луговую,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.
"К вечеру будет каток и большая жо*а,"-резюмируют авторы видео.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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