В Приморье пропал подросток

В Уссурийске объяввлен волонтерский розыск Александра Устименко, 2001 г.р. Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль, 01.12.2017 Александр самовольно покинул территорию СРНЦ с. Красный Яр и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волос русый короткий.

МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В г. ВЛАДИВОСТОКЕ!

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра,

просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция

8 994 004 41 46, 8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]