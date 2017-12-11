В Приморье пропал подросток
В Уссурийске объяввлен волонтерский розыск Александра Устименко, 2001 г.р. Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль, 01.12.2017 Александр самовольно покинул территорию СРНЦ с. Красный Яр и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волос русый короткий.
МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В г. ВЛАДИВОСТОКЕ!
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра,
просим позвонить по телефонам:
8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция
8 994 004 41 46, 8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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