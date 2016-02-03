Специалисты "Приморского водоканала" установят причину плохого качества воды в Славянке
Для решения проблемы с качеством водоснабжения в Славянку 12 декабря отправятся специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал».
Как сообщили в администрации Приморского края, в настоящее время режим подачи воды на резервуар нормализован. Запас воды превышает четыре тысячи кубометров, нехватки воды для работы котельной нет.
Качество подаваемой в краны жителей Славянки воды по химическим и микробиологическим показателям соответствует нормам, а вот уровень мутности и содержания в ней железа – превышены. Однако, по словам специалистов, в течение 3-5 суток вода придёт в норму. Сейчас чистая вода подвозится к жилым домам и социально значимым объектам четырьмя автоцистернами.
Среди причин, которые привели к повышенному уровню загрязнения воды, коммунальщики называют изношенные водопроводные сети и неверный уровень давления при запуске воды после проведения ремонта.
Для определения более точной причины произошедшего и устранения последствий в Славянку прибудут специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал».
Напомним, из-за плохого качества воды в Славянке был введён режим ЧС местного уровня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.08.2017 Роспотребнадзор следит за качеством воды в Приморье после паводка
-
28.07.2017 Роспотребнадзор назвал приморские водоемы, непригодные для купания
-
03.07.2017 Кишечная палочка обнаружена в нескольких подземных родниках Приморья
-
08.06.2017 В Приморье ухудшилось качество питьевой воды
-
29.01.2017 В Приморье улучшилось качество питьевой воды
-
03.02.2016 Большой микрорайон в центре Владивостока на день останется без холодной воды (СПИСОК АДРЕСОВ)
Добавить комментарий