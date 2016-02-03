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Специалисты "Приморского водоканала" установят причину плохого качества воды в Славянке

Специалисты

Для решения проблемы с качеством водоснабжения в Славянку 12 декабря отправятся специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал».

Как сообщили в администрации Приморского края, в настоящее время режим подачи воды на резервуар нормализован. Запас воды превышает четыре тысячи кубометров, нехватки воды для работы котельной нет.

Качество подаваемой в краны жителей Славянки воды по химическим и микробиологическим показателям соответствует нормам, а вот уровень мутности и содержания в ней железа – превышены. Однако, по словам специалистов, в течение 3-5 суток вода придёт в норму. Сейчас чистая вода подвозится к жилым домам и социально значимым объектам четырьмя автоцистернами.

Среди причин, которые привели к повышенному уровню загрязнения воды, коммунальщики называют изношенные водопроводные сети и неверный уровень давления при запуске воды после проведения ремонта.

Для определения более точной причины произошедшего и устранения последствий в Славянку прибудут специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал».

Напомним, из-за плохого качества воды в Славянке был введён режим ЧС местного уровня. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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