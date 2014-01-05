Завершен первый этап поисков двух затонувших в заливе Петра Великого в годы Великой Отечественной войны подводных лодок

Специалисты спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" завершили первый этап глубоководного поиска затонувших в акватории залива Петра Великого в 1941 году двух советских дизельных подводных лодок "М-63" и "М-49". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, объектов, похожих по характеристикам на погибшие подлодки, пока не обнаружено.

На этом этапе "Игорь Белоусов" обследовал только первые несколько секторов. Спасательный корабль вел поиск погибших субмарин с использованием буксируемого гидролокатора с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Остальные сектора будут детально осмотрены в ходе плановой работы в 2018 году. В этом году поисков не предполагается по погодным условиям.

Дизельные подводные лодки "М-63" и "М-49" (проекта "Малютка") во время выполнения боевого задания предположительно в районе залива Посьета пропали без вести в августе 1941 года. Ранее их поиски осуществлялись неоднократно, но только на малых глубинах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]