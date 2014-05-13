"Технологии жилья": Первый дом в микрорайоне "Зеленый угол" готов к сдаче
Программа "Технологии жилья" от 11 декабря 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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