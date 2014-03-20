Робота, который способен видеть людей и приветствовать, сделали приморские студенты. Видеорепортаж Марии Ежевской
Около двухсот участников приехало во Владивосток для участия в фестивале по робототехнике «Профессии будущего — 2017». Это юные программисты со всего Дальнего Востока: Хабаровска, Находки и Уссурийска. Состязались они в четырех дисциплинах: робоквадрат, -волейбол, -сумо и танковая атака.
В руках пульт, вот только их «танчики» - не на мониторе компьютера, а бьются в живую. Да и каждая такая радиоуправляемая модель - дело рук самих участников боя.
Виктор Старков, тренер: «Мы приехали из Хабаровска, сейчас победили в танковой битве. Их главная задача - сбивать флаги противника. Дня четыре потратили на сбор всех танков».
Около двухсот умельцев со всего Дальнего Востока: Хабаровска, Находки, Уссурийска, Владивостока — сражаются за победу в конкурсе по робототехнике. Причем не только на танковом поле. Юные программисты научили свои машины играть в баскетбол и даже биться на дохё — площадке для сумо.
На фестивале «Профессии будущего — 2017» свои труды представили и студенты Приморья. Например, робота, который способен видеть людей и приветствовать.
Александр Ганюшкин, участник фестиваля «Профессии будущего — 2017»: «Вскоре вы сможете надеть шлем, взять джойстики и оказаться в теле робота».
Самых юных участников фестиваля покорили герои современных мультфильмов. К маленьким конструкторам заглянули трансформеры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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