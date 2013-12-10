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"Вести: Приморье": Первые официальные ёлочные базары открылись во Владивостоке

Первые официальные ёлочные базары открылись во Владивостоке. В приморской столице определено 50 площадок, где будут продавать новогодние деревья. Места под торговлю выделены в каждом районе города. Традиционно ёлки во Владивосток привозят из Кавалеровского, Дальнегорского, Чугуевского и других районов края. Сколько стоят в этом году зеленые красавицы и на каких условиях мэрия города заключила договор на реализацию ёлок с предпринимателями - об этом расскажем в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.40.

Список адресов, где развернутся ёлочные базары:

№ п/п

адрес

1

Партизанский просп., 37

2

просп. 100-летия Владивостока, 50

3

просп. 100-летия Владивостока, 62

4

просп. 100-летия Владивостока, 62

5

просп. Красного Знамени, 114

6

просп. Красного Знамени, 114

7

просп. Красного Знамени, 114

8

просп. Красного Знамени, 164

9

просп. Красного Знамени, 73

10

просп. Красного Знамени, 90

11

ул. Адмирала Кузнецова, 49

12

ул. Анны Щетининой, 19

13

ул. Борисенко, 10/7

14

ул. Верхнепортовая, 68

15

ул. Верхнепортовая, 68

16

ул. Воронежская, 1

17

ул. Всеволода Сибирцева, 67

18

ул. Добровольского, 13

19

ул. Карбышева, 12

20

ул. Карбышева, 52

21

ул. Карла Жигура, 48

22

ул. Карьерная, 22

23

ул. Кипарисовая, 22

24

ул. Кирова, 32

25

ул. Крыгина, 15

26

ул. Крыгина, 15

27

ул. Лермонтова, 62

28

ул. Лермонтова, 75

29

ул. Луговая, 85

30

ул. Маковского, 210

31

ул. Нахимова, 1

32

ул. Постышева, 47

33

ул. Русская, 52

34

ул. Русская, 68/1

35

ул. Сабанеева, 16

36

ул. Светланская, 177

37

ул. Толстого, 27

38

ул. Уральская, 6

39

ул. Фадеева, 12 б

40

ул. Фадеева, 32

41

ул. Фадеева, 47

42

ул. Аллилуева, 6

43

ул. Луговая, 58

44

Океанский проспект, 41

45

ул. Руднева, 13 в, строение 3

46

ул. Руднева, 1 б

47

ул. Луговая, 1а

48

ул. Луговая , 1а

49

Проспект 100-летия Владивостока, 60

50

ул. Шилкинская, 21

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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