Более 1200 приморских сирот обрели семью в 2017 году

В Приморье сокращается число детей-сирот. По данным краевой администрации, на 1 декабря 2017 года в Приморье взяли под опеку и усыновили 1251 ребенка. 240 детей попали в приемную семью, устроены под опеку 772 человека, 128 - усыновили, в кровные семьи возвращено 111 детей. В центрах содействия семейному устройству находятся еще 2139 ребят.

В целях профилактики сиротства и устройства детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи в регионе с 2015 года реализуется социальный проект «Дети Приморья». Он объединил усилия власти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям из центров содействия семейному устройству.

В рамках проекта «Дети Приморья» в этом году запланировано множество мероприятий для детей, в том числе мастер-классы и встречи с интересными людьми.

Также в рамках проекта в крае ежегодно реализуется программа «Каникулы в семье». Жители Приморья могут взять на каникулы ребенка, оставшегося без попечения родителей, и подарить ему настоящий семейный праздник. В прошлом году в рамках акции «Новый год в семье» 417 ребят из детских домов отметили зимние праздники в приморских семьях. А после новогодних каникул многие из участников акции начали сбор документов на усыновление.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]