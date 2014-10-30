График расчёта с энергетиками разработают в Приморье
Разработать график погашения долгов муниципалитетов за электроэнергию поручил вице-губернатор Гагик Захарян на совещании по урегулированию задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями. Как отметили в администрации Приморского края, самая сложная ситуация с долгами сложилась в Дальнереченске, Дальнегорске, Спасском и Кировском районах. В Кировском районе только муниципальные учреждения образования должны за свет 2,3 миллиона рублей. Общий долг муниципалитетов и краевых предприятий перед энергосбытовой компанией составляет 3,8 миллиарда рублей.
Вице-губернатор Гагик Захарян назвал недопустимым неплатежи за потреблённые коммунальные услуги, в частности, за электроэнергию.
«Цепочка неплатежей в итоге может привести к энергетическому коллапсу и нужно приложить все силы, чтобы эту ситуацию исправить», – заявил заместитель главы региона.
Еженедельно в режиме селектора главы муниципалитетов будут отчитываться о том, как идёт ликвидация задолженности. К главам, которые не уделяют этой проблеме должное внимание, будут приниматься жёсткие меры.
Говоря отдельно про Кировский район, вице-губернатор обратился к руководству ДЭКа с предложением дать время администрации муниципалитета для разрешения вопроса с погашением долгов.
«Там пришёл новый глава, он пытается решить этот вопрос, давайте дадим ему время вникнуть в ситуацию», – отметил Гагик Захарян. В свою очередь, по словам вице-губернатора, он обратился к руководству сбытовой компании прекратить на время отопительного сезона отключение должников, в том числе вспомогательные объекты «Примтеплоэнерго».
«Отключение в пик холодов даже гаража, мастерской, склада может привести к аварийной ситуации, в результате которой могут пострадать люди, это недопустимо. В то же время я приложу все усилия, чтобы разрешить вопрос с неплатежами, прекрасно понимая, что ненормальная схема взаиморасчётов может привести к тяжёлым последствиям», – подчеркнул заместитель главы региона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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