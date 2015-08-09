В Приморье сбор сои увеличился почти на 35%

Приморские аграрии намолотили в 2017 году более 381 тысячи тонн сои, что на 34% превышает валовый сбор сои в 2016 году. Кроме того в 2017 году сельхозпроизводителями получен хороший урожай ранних зерновых культур – намолочено более 93 тысяч тонн зерна, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в администрации Приморского края, сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона. В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

В сельской отрасли края в приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей.

"Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки аграрно-промышленного комплекса. Однако потенциал наш гораздо выше. Рассчитываем, что и в следующем году Минсельхоз России поддержит ряд приоритетных сельхозпроектов", – акцентировал внимание врио губернатора Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]