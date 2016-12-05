Морозная погода сохранится в Приморье в ближайшие дни

Сегодня днём, 12 декабря, циклон сместится на юг Охотского моря, Приморье находится в тыловой части этого вихря. Как сообщает пресс-служба Примгидромета, местами сохранится небольшой и умеренный снег, будет дуть сильный северо-западный ветер, в дневные часы столбики термометров покажут −7…−16°С.

В ближайшие сутки местами в крае пройдёт небольшой и умеренный снег. Ветер порывистый. В ночные часы температурный фон будет неоднородным: −19…−25°С, при прояснениях до −32°С, на побережье −13…−18°С. Днём температура воздуха составит −10…−17°С, местами −3…−8°С.

Во Владивостоке сегодня и завтра без осадков, ветер северо-западный сильный. Морозно: ночью −16…−18°С, днём −10…−12°С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]