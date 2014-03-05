Российский обувной гигант — компания «Юничел» - отмечает 85-летний юбилей. Это один из лидеров российского рынка, уральская продукция не уступает лучшим западным аналогам.

Каждая десятая пара кожаной обуви от Владивостока до Архангельска выпускается под брендом «Юничел». Традиции качества соблюдаются еще с советских времен, компания прошла путь от небольшой мастерской до крупнейшего холдинга федерального масштаба.

Владимир Денисенко, генеральный директор АО «Обувная фирма «Юничел»: «Сегодня среди предприятий легкой промышленности наверное 2-3-4 предприятия во всей отрасли остались, которые крупные были бы, которые остались живы, на плаву в сложные годы перестройки. Мы не только на плаву, мы сегодня - крупнейшее предприятие отрасли, мы сегодня имеем огромную сеть - 550 фирменных магазинов, мы сегодня делаем 10 процентов российского производства кожаной обуви».

Привлекает покупателей прежде всего удобство моделей. У предприятия собственный цех производства колодок, ориентированный на особенности стопы россиян. Все материалы тщательно проверяют в лаборатории. Контроль прочности швов, затяжки и подошв исключает брак в фирменных магазинах. Клиенты отвечают фабрике благодарностью, а главное - постоянством.

Екатерина Дукард, покупатель: «Мы здесь уже очень давно одеваемся всей семьёй, я здесь и детям покупаю, и себе беру часто. Нас очень цена устраивает. Очень доступная, хорошая цена за натуральную кожу. Лучшая в городе, наверное».

Коллекция обновляется к каждому сезону. Модниц порадует трендовая и приспособленная к нашему климату обувь. Бренд «Юничел» выпускает полторы тысячи моделей ежегодно. И, конечно же, самые строгие требования у фабрики к детскому ассортименту. Разработанные совместимо с врачами-ортопедами, детские модели станут не только ярким акцентом в образе, но и помогут сохранить и подправить здоровье малыша.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]