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Широкий ассортимент сладостей к Новому году предлагает кондитерский магазин «Конфетки-бараночки». Видеорепортаж Елены Штылиной

Во Владивостоке гостей и жителей города может удивить настоящий «фейерверк» из сладостей. Кондитерский магазин «Конфетки-бараночки» все больше набирает популярность и приглашает на предновогоднюю ярмарку всех желающих.

«Букет из конфет» под Новый год — самый актуальный подарок. Что может быть лучше, чем, наигравшись в снежки, прийти домой, заварить ароматного чая и подсластить его шоколадным лакомством. Легендарные «Мишка на севере», «Белочка», «Каракум» или символичный в наступающий год собаки «Тобик» - на кондитерском рынке — вне конкуренции. Такое разнообразие конфет от популярных российских фабрик можно найти не везде. А вот в магазине «Конфетки-бараночки» - настоящий «фейерверк» сладких продуктов.

Анастасия Кулыгина, управляющая магазином «Конфетки-бараночки»: «Магазин «Конфетки-бараночки» поздравляет любимых покупателей с Новым годом и приглашает всех за новогодними подарками. Здесь вас ждет огромный выбор конфет ведущих фабрик России, таких как «РотФронт», Фабрика имени Крупской, «Красный Октябрь» и многих других...»

Самостоятельный подбор сладостей для новогоднего подарка требует фантазии и времени. В магазине «Конфетки-бараночки» вам с удовольствием в этом помогут знатоки кондитерских дел. Ведь каждый ребенок будет вдвойне удивлен, если найдет под елкой сказочно оформленный сладкий презент. И особенно, если в нем будут конфеты с изысканным вкусом и натуральным составом. Новогодние заказы принимают по адресу: Тобольская, 8, остановка 3-я Рабочая.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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