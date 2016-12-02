Анонс на 13 декабря
13 декабря в 10.00 в Думе Владивостока (г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, 3-й этаж, зал заседаний комитетов) состоится 1-й этап конкурса на замещение должности главы города Владивостока.
13 декабря на приморской сцене Мариинского театра впервые на Дальнем Востоке вместе с симфоническим оркестром приморской сцены выступят пианистка Зарина Шиманская и дирижёр Миша Дамев (Швейцария).
13-14 декабря г. Абакан. ХК «Саяны» Абакан – ХК «Восток» Арсеньев. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги, сезон 2017-18 гг.
13 декабря — православный праздник День святого апостола Андрея Первозванного.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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