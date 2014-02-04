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Пассажиры рейса Владивосток - Москва ждут вылета уже почти шесть часов

Пассажиры рейса Владивосток - Москва ждут вылета уже почти шесть часов

Сегодня, 12 декабря, в аэропорту Владивостока почти на 6 часов задерживается отправление рейса в Шереметьево. По расписанию рейс номер SU-1701 должен был вылететь в 09.20, однако на данный момент расчетное время отправления – 17.00. Таким образом, задержка составит почти 8 часов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в компании «Аэрофлот» пояснили, что рейс SU-1701 был задержан по техническим причинам. Все самолеты проверяются на готовность к полету в несколько этапов, в том числе непосредственно перед вылетом. Если технические специалисты выявляют какую-либо неисправность, вылет рейса откладывается до полного ее устранения.

Вылета ожидают более 300 пассажиров. После четырех часов ожидания для людей организовали пункт выдачи горячего питания.

Другой рейс SU-1703 вылетел в Москву в 14:20 (с 15-минутной задержкой).

Отметим, что рейсы SU-1700 и SU-1702 из Шереметьево прибыли сегодня во Владивосток без значительных отклонений от графика.

Напомним, 1 декабря более чем на четыре часа задержался рейс SU-1702 из Шереметьево во Владивосток. После компания «Аэрофлот» заявила, что выплатит компенсацию пассажирам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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