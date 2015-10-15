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Житель Владивостока отбил свого сына у бойцовской собаки при помощи травматического пистолета

Житель Владивостока отбил свого сына у бойцовской собаки при помощи травматического пистолета

Фото: Новости TUT.BY

В минувшую субботу, 9 декабря, мужчина гулял с ребенком в районе одного из домов на проспекте 100-летия Владивостока, когда на мальчика набросилась собака бойцовской породы. При этом собака была без поводка и намордника. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, чтобы спасти ребенка, мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону агрессивного пса, который тут же убежал.

В результате случившегося мальчик не пострадал, а его отец сообщил о происшествии в полицию и попросил привлечь к административной ответственности владельца собаки. По факту случившегося проводится проверка.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Кирилл Супрун / Сегодня, 16:28
    № 1  
     

    Здрaвствуйте, меня зовут Kирилл мне 9 лет, я снимaю видео для YouTube и я хочу доkaзaть своим родителям, что могу чего-нибудь добиться сaм помогите мне пожaлуйстa прейдите по ссылkе нa мой kaнaл нa YouTube Kирилл KПСС и обязaтельно ПОДПИШИТЕСЬ и постaвьте лaйk Большое вaм спaсибо. https://www.youtube.com/channel/UCmP56ezqHHdPPyK7gpoMRGQ

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