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Житель Владивостока отбил свого сына у бойцовской собаки при помощи травматического пистолета
В минувшую субботу, 9 декабря, мужчина гулял с ребенком в районе одного из домов на проспекте 100-летия Владивостока, когда на мальчика набросилась собака бойцовской породы. При этом собака была без поводка и намордника. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, чтобы спасти ребенка, мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону агрессивного пса, который тут же убежал.
В результате случившегося мальчик не пострадал, а его отец сообщил о происшествии в полицию и попросил привлечь к административной ответственности владельца собаки. По факту случившегося проводится проверка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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