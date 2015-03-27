"Мерседес" из Японии хотели нелегально ввезти во Владивостоке (фото)
Сотрудниками поста Первомайский Владивостокской таможни был выявлен автомобиль Mercedes Benz без товаросопроводительных документов. Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, автомашина белого цвета без видимых следов распила кузова, с частичным разбором салона (на а/м отсутствовали задние стекла) была обнаружена при осуществлении досмотра судна, прибывшего из Японии (порт Ниигата) во Владивосток.
Сведения о данном автомобиле также отсутствуют и в грузовой таможенной декларации.
Таким образом, перевозчик при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза предъявил в таможенный орган грузовую таможенную декларацию, в которой заявлены недостоверные сведения о количестве грузовых мест товаров и их наименовании.
Таможенники устанавливают лицо, совершившее данное правонарушение, проводится административное расследование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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