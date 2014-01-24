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Приморский вагон вышел на рельсы в московском метро

Приморский вагон вышел на рельсы в московском метро

Фото: primorsky.ru

«Дальневосточный экспресс» начал курсировать по столичному метро в рамках проекта «Дни Дальнего Востока в Москве». Каждый вагон поезда посвящен одному из дальневосточных регионов.

Как сообщили в администрации Приморского края, состав начал движение по одной из самых востребованных веток московского метро – Таганско-Краснопресненской линии. Каждый из вагонов поможет москвичам ближе познакомиться с таким далеким от столицы Дальним Востоком.

Снаружи поезд оформлен самыми узнаваемыми символами того или иного региона. Вагон Приморского края украшен изображением краснокнижной кошки – дальневосточного леопарда и других представителей таежной фауны. Москвичи также могут полюбоваться на фотографии знаменитых владивостокских мостов и бухты «Золотой Рог».

Пассажиры экспресса смогут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и социально-экономическом развитии регионов, а также узнают о программе “Дальневосточный гектар” и мерах государственной поддержки владельцев гектара.

«Дни Дальнего Востока в Москве» – это федеральное мероприятие, которое позволит жителям и гостям столицы ближе познакомиться с востоком России. Мероприятия проходят с 8 по 16 декабря на двух площадках – Тверской и в «Экспоцентре». Регистрация на участие в проекте открыта на специальном сайте.

Выставка на Тверской площади продлится до 13 декабря. Здесь гости могу попробовать уникальные продукты питания и научиться промыслам коренных народов Дальнего Востока.

С 14 по 16 декабря будет работать вторая площадка – московский «Экспоцентр». Выставочный павильон Приморья будет содержать информацию об историях успеха программы «Дальневосточный гектар», опыте работы в крае особых экономических режимов – Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, а также о первых результатах новой экономической политики в регионах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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