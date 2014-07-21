Три косули пытались перейти железную дорогу в Шкотовском районе Приморья

Сегодня, 12 декабря, три косули были замечены локомотивной бригадой грузового поезда на перегоне Смоляниново - Шкотово на 42-ом километре. Семья оленей пыталась перейти железнодорожное полотно, но при подаче звукового сигнала, животные скрылись.

Это видео "Вестям: Приморье" прислал помощник машиниста электровоза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]