В центральном Приморье прошел конкурс «Герои Отечества». Видеорепортаж Вадима Перевалова
Образы героев Отечества популяризируют в Арсеньеве. Здесь местные священнослужители вместе с педагогами устроили конкурс на знание выдающихся исторических личностей.
Творческий конкурс «Герои Отечества» в этом году проводится впервые. Его организаторы — священнослужители Арсеньевской и Дальнегорской епархий.
Гурий, епископ Арсеньевский и Дальнегорский: «Переживаем. Общаемся со школами, но там пока нет новых учебников. Умалилось патриотическое направление. Духовное еще раньше сократилось».
В конкурсе две номинации о героях светского и духовного служения. Например, выдающиеся государственные деятели, герои войн, полководцы, священники, миротворцы. Участникам необходимо подготовить короткий рассказ с иллюстрацией да так, чтобы жюри оценило глубокое погружение в тему. Например, кто сейчас помнит о Дарье Севастопольской – знаменитой сестре милосердия середины 19 века?
Организаторы конкурса уверены, что приморские дети должны ровняться на героев российского Отечества. Ведь в средствах массовой информации и зарубежном кино все чаще культивируется образ героя, с которого брать пример как раз не надо, считают сотрудники епархии.
Екатерина Придворова, сотрудник отдела информации Арсеньевской епархии: «Если человек примеряет в мыслях на себя образ «Человека-паука», например, он будет думать не о том, как ловить преступников, а о том, как накажет тех, кто ему не нравится. Философия этого совершенно другая».
В Арсеньеве в последние годы появляется все больше знаковых мест, связанных с героизмом местных жителей. Один из последних примеров - стела летчика Олега Пешкова, погибшего в Сирии. Кроме того, организованы уроки мужества для арсеньевских школьников — городские ветераны рассказывают им о местных героях Отечества.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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