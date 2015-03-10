Правительство РФ выделит Приморью более 200 млн. рублей за успехи в социально-экономическом развитии
Приморскому краю получит из федерального бюджета 237,167 миллиона рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее 20 миллиардов рублей дотаций 40 регионам, показавшим лучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Правительства РФ.
Приморский край занял 27-е место среди 40 субъектов РФ по показателям социально-экономического развития. Размер дотации для Приморья составил 237,167 миллиона рублей.
Первое место заняла Республика Саха (Якутия) – регион получит более 2,5 миллиарда рублей. Последняя в списке – Республика Тыва, которой выделили 50,5 миллиона рублей.
В сопроводительной записке к распоряжению правительства говорится, что межбюджетные трансферты из федерального бюджета направляются в регионы в «целях стимулирования темпов их социально-экономического развития». Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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