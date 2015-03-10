Новости Общество Экономика Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:47
  0

Правительство РФ выделит Приморью более 200 млн. рублей за успехи в социально-экономическом развитии

Правительство РФ выделит Приморью более 200 млн. рублей за успехи в социально-экономическом развитии

Приморскому краю получит из федерального бюджета 237,167 миллиона рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее 20 миллиардов рублей дотаций 40 регионам, показавшим лучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Правительства РФ.

Приморский край занял 27-е место среди 40 субъектов РФ по показателям социально-экономического развития. Размер дотации для Приморья составил 237,167 миллиона рублей.

Первое место заняла Республика Саха (Якутия) – регион получит более 2,5 миллиарда рублей. Последняя в списке – Республика Тыва, которой выделили 50,5 миллиона рублей.

В сопроводительной записке к распоряжению правительства говорится, что межбюджетные трансферты из федерального бюджета направляются в регионы в «целях стимулирования темпов их социально-экономического развития». Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

 

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря