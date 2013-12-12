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Мотопарк приморского спидвейного клуба «Восток» пополнился новой техникой. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

Мотопарк приморского спидвейного клуба «Восток» пополнился новой техникой. Восемь гоночных мотоциклов уже распределили между учениками спортивной школы.

Восемь сияющих железный коней: шесть мотокроссовых и два спидвейных от шведской и австрийской компаний. Большая часть новых мотоциклов ориентирована на детей и подростков. Небольшие размеры и объем двигателя, как игрушечный. Впрочем, скорости, которые развивают эти мотокроссы, совсем не детские.

Сергей Димитриченко, тренер детской школы по направлению мотокросса: «Нашим развитым спортсменам нужна новая техника, чтобы расти. Ребята уже знакомы с мотоциклами, поэтому им будет легче к ним привыкать».

Шведские мотокроссовые мотоциклы достались юным гонщикам. Им всего по 13 лет, но в экстремальном спорте с самого детства. Они уже отличились в сборной Владивостока и теперь осваивают новую технику.

В возрасте постарше юным спортсменам можно будет пересесть и на спидвейный мотоцикл. Гонки на них особенно опасны, а сама техника дороже. Всего новинки мотопарка стоят 3,5 миллиона рублей. Для приморской спортивной школы — сумма неподъемная, поэтому мотоциклы для юных гонщиков выделил краевой департамент физической культуры и спорта.

Константин Цыбулин, руководитель спидвейного клуба «Восток»: «Субсидии рассчитаны уже на 2019-1920-е годы, уже, конечно, не так много мотоциклов будет, но мы рады каждому».

Следующий спидвейный сезон стартует только в мае, до этого времени у спортсменов есть время потренироваться. А вот в ближайших традиционных заездах по льду на шипах пока будет участвовать старый арсенал мотопарка, берегут новую технику. Соревнования состоятся в январе 2018-го на озере Чан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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