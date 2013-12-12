Мотопарк приморского спидвейного клуба «Восток» пополнился новой техникой. Восемь гоночных мотоциклов уже распределили между учениками спортивной школы.

Восемь сияющих железный коней: шесть мотокроссовых и два спидвейных от шведской и австрийской компаний. Большая часть новых мотоциклов ориентирована на детей и подростков. Небольшие размеры и объем двигателя, как игрушечный. Впрочем, скорости, которые развивают эти мотокроссы, совсем не детские.

Сергей Димитриченко, тренер детской школы по направлению мотокросса: «Нашим развитым спортсменам нужна новая техника, чтобы расти. Ребята уже знакомы с мотоциклами, поэтому им будет легче к ним привыкать».

Шведские мотокроссовые мотоциклы достались юным гонщикам. Им всего по 13 лет, но в экстремальном спорте с самого детства. Они уже отличились в сборной Владивостока и теперь осваивают новую технику.

В возрасте постарше юным спортсменам можно будет пересесть и на спидвейный мотоцикл. Гонки на них особенно опасны, а сама техника дороже. Всего новинки мотопарка стоят 3,5 миллиона рублей. Для приморской спортивной школы — сумма неподъемная, поэтому мотоциклы для юных гонщиков выделил краевой департамент физической культуры и спорта.

Константин Цыбулин, руководитель спидвейного клуба «Восток»: «Субсидии рассчитаны уже на 2019-1920-е годы, уже, конечно, не так много мотоциклов будет, но мы рады каждому».

Следующий спидвейный сезон стартует только в мае, до этого времени у спортсменов есть время потренироваться. А вот в ближайших традиционных заездах по льду на шипах пока будет участвовать старый арсенал мотопарка, берегут новую технику. Соревнования состоятся в январе 2018-го на озере Чан.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]