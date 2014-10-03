В ДТП в Шкотовском районе Приморья пострадала 57-летняя женщина
В дежурную часть межмуниципального отдела №26 МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 30 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 57-летняя женщина - водитель Митсубиси Паджеро-мини, двигаясь в направлении города Артема, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Хонда Стрим, под управлением 29-летнего жителя Владивостока. После удара Паджеро-мини съехал в кювет с последующим опрокидыванием на крышу.
В автоаварии водитель Митсубиси получила травмы. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу города Артема.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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