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В ДТП в Шкотовском районе Приморья пострадала 57-летняя женщина

В ДТП в Шкотовском районе Приморья пострадала 57-летняя женщина

Фото: УМВД по Приморскому краю

В дежурную часть межмуниципального отдела №26  МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 30 километре автодороги  Артем-Находка-Порт Восточный.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 57-летняя женщина - водитель Митсубиси Паджеро-мини, двигаясь в направлении города Артема, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Хонда Стрим, под управлением 29-летнего жителя Владивостока. После удара Паджеро-мини съехал в кювет с последующим опрокидыванием на крышу.

В автоаварии водитель Митсубиси получила травмы.  Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу города Артема.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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