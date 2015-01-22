В Партизанске сдали долгострой, которого дольщики ждали 10 лет. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
В Партизанске - большое новоселье. Дом на 36 квартир стал новым жильем для семей из аварийных бараков. 12 декабря им всем торжественно вручили ключи, а кто-то уже даже начал делать ремонт.
Семья Ольги Мининой заехала в квартиру этого дома раньше, чем остальные и уже вовсю делает ремонт. 9 лет скитаний по съемным квартирам после сноса их аварийного барака серьезно ударили по бюджету. Вот и сейчас - новые траты на мебель, но эти уже приятные.
Ольга Минина, жительница г. Партизанска: «Мы документы собирали, сначала был один подрядчик, потом второй, их поменялось, наверное, штук пять».
Программа переселения из ветхого и аварийного жилья, которая в Партизанске называется «шахтерская» начала действовать около 10 лет назад. Тогда многие семьи вложили свои сертификаты на покупку новых квартир в строительство этих домов. Но застройщик оказался недобросовестным. Люди остались и без денег, и без квартир.
Екатерина Баранова, жительница г. Партизанска: «Обещали дать нам квартиру в 2011 году в марте. Ну вот, 12 декабря 2017 год — свершилось».
Проблему решали на разных уровнях в течение пяти лет. Главный прорыв случился прошлой осенью. Тогда администрация Приморья приняла закон, согласно которому дольщикам должны были выплатить сумму, равную той, что люди вложили в строительство. Некоторые жители Партизанска эти деньги получили и приобрели жилье на вторичном рынке. Остальные — 61 человек — дождались и заехали в новострои.
Александр Зражевский, глава Партизанского городского округа: «Было выделено из бюджета Приморского края 77 миллионов рублей на те дома, где не было начато вообще строительство. А этот дом мы взяли на ответственность администрации района и своими средствами достроили».
Еще три семьи, которые по своему желанию через суд вышли из программы долевого строительства, пока остаются без квартир. Впрочем, и они получат выплаты в следующем году из краевого бюджета. Тогда как говорят в администрации района, проблема обманутых дольщиков в Партизанске полностью решена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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